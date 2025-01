Verpuffung an Müllfahrzeug -Sprengstoff-Experten im Einsatz

Eine Explosion erschüttert Mannheim am Morgen. An einem Müllfahrzeug kommt es zu einer Verpuffung. Die Hintergründe sind bislang unklar.

red/dpa 16.01.2025 - 12:48 Uhr

An einem Müllfahrzeug in Mannheim ist es zu einer explosionsartigen Verpuffung gekommen. Ob es bei dem Vorfall Verletzte gab, blieb vorerst unklar. Die Straße, in der es zu der Verpuffung kam, wurde abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte.