Ein 65-Jähriger schafft es nicht mehr, rechtzeitig in eine Straßenbahn einzusteigen. Er wird bis zur nächsten Station mitgeschleift. Dann geht er aufgebracht auf den Fahrer los.

red/dpa 18.06.2025 - 12:39 Uhr

Ein Mann ist in Mannheim mehr als 200 Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift worden. Der 65-Jährige wollte am Dienstagvormittag in die Bahn einsteigen, als sich die Türen bereits schlossen, wie die Polizei mitteilte. Dabei blieb sein Arm in der Tür stecken.