Blutspuren in einem Kiosk, Hubschraubereinsatz und nächtliche Großfahndung. Mittlerweile sind mehr Informationen zur Gewalttat in Mannheim bekannt.
05.10.2025 - 15:56 Uhr
Ein Unbekannter hat in einem Mannheimer Kiosk mehrfach auf einen 39-Jährigen geschossen. Der Mann sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er kam in eine Klinik. Nach einer Notoperation sei sein Gesundheitszustand wieder stabil gewesen. Trotz einer Großfahndung sei ein Verdächtiger bis zum Sonntagmittag nicht festgenommen worden. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.