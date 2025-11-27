Er hatte das Gros der Professoren gegen sich aufgebracht. Nun kündigt Henrik Becker seinen Rückzug als Chef der Mannheimer Manager-Hochschule an. Kehrt jetzt Ruhe ein?
Die Revolte gegen den neuen Präsidenten der privaten Mannheimer Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM), Henrik Becker, zeitigt offenbar Wirkung. Der noch kein halbes Jahr amtierende Becker (52) zieht sich vorzeitig zurück, wie eine Sprecherin der Hochschule bestätigte. Zum 1. Januar 2026 werde Becker die Geschäftsführung an die Vizepräsidentin abgeben. Diese werde sie zusammen mit einer Fachfrau für Finanzen und Personal übernehmen, „bis eine reguläre Neuwahl erfolgt ist“. Becker werde die HdWM als Präsident noch bis Ende Juni 2026 „auf strategischer Ebene begleiten und so einen geordneten Übergang gewährleisten“. Nach einer internen Mitteilung soll er sich von sofort an auf die Reakkreditierung – also die Überprüfung der Qualität - sowie Pflege und Ausbau der externen Beziehungen der Hochschule konzentrieren.