Es ist ein Stück bittere Realität im Sonntagskrimi: In einer Szene des TV-Dauerbrenners setzt ein Bild im Hintergrund ein Zeichen der Anteilnahme.
12.11.2025 - 13:32 Uhr
TV-Gedenken an ein Mordopfer: Mit einem Porträtfoto mit Trauerschleife erinnert der „Tatort: Mike & Nisha“ an den 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz getöteten Polizisten Rouven Laur. Das Bild ist in der aktuellen Folge des Ludwigshafen-Krimis nach 27 Minuten kurz im Büro der dienstältesten Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) zu sehen.