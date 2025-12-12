Nach der Fahrt mit zwei Toten und vielen Verletzten sind sich Anklagebehörde und Verteidigung in einem Punkt einig. Im Detail aber fallen die Plädoyers unterschiedlich aus.
12.12.2025 - 14:48 Uhr
Nach der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt an Rosenmontag haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung gefordert, den Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Die Anklagebehörde plädierte auf eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, wie ein Sprecher des Mannheimer Landgerichts mitteilte. Die Verteidigung habe keinen Antrag zur Strafhöhe gestellt. Die Nebenkläger hätten sich den Ausführungen und Anträgen der Staatsanwaltschaft angeschlossen.