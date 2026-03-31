Mannschaftsblitzmeisterschaften Schach auf höchstem Niveau in Plochingen
Bei den württembergischen Mannschaftsblitzmeisterschaften im Schach liefern sich 27 Teams im evangelischen Gemeindehaus in Plochingen spannende Duelle um den Titel.
Bei den württembergischen Mannschaftsblitzmeisterschaften im Schach liefern sich 27 Teams im evangelischen Gemeindehaus in Plochingen spannende Duelle um den Titel.
Packende Partien und ein langer Turniertag: Bei den württembergischen Mannschaftsblitzmeisterschaften im Schach lieferten sich 27 Teams im evangelischen Gemeindehaus in Plochingen spannende Duelle um den Titel – und zugleich um die begehrten Startplätze für die diesjährigen deutschen Mannschaftsblitzmeisterschaften.