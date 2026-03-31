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  6. Schach auf höchstem Niveau in Plochingen

Mannschaftsblitzmeisterschaften Schach auf höchstem Niveau in Plochingen

Mannschaftsblitzmeisterschaften: Schach auf höchstem Niveau in Plochingen
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Volle Konzentration im evangelischen Gemeindehaus. Foto: Schachfreunde Plochingen

Bei den württembergischen Mannschaftsblitzmeisterschaften im Schach liefern sich 27 Teams im evangelischen Gemeindehaus in Plochingen spannende Duelle um den Titel.

Packende Partien und ein langer Turniertag: Bei den württembergischen Mannschaftsblitzmeisterschaften im Schach lieferten sich 27 Teams im evangelischen Gemeindehaus in Plochingen spannende Duelle um den Titel – und zugleich um die begehrten Startplätze für die diesjährigen deutschen Mannschaftsblitzmeisterschaften.

 

Ausrichter des großen Schachevents waren die Schachfreunde Plochingen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten und den Zuschauern Schach auf hohem Niveau boten. Unter den Teilnehmern befanden sich zahlreiche Top-Spieler, darunter ein Schachgroßmeister sowie mehrere internationale und FIDE-Meister. Gespielt wurde im Modus „jeder gegen jeden“.

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Sieben Stunden intensive Schach-Wettkämpfe

Erst nach rund sieben Stunden intensiver Wettkämpfe stand die endgültige Rangfolge fest. Dabei setzte sich der SV Heilbronn I mit starken 50 Mannschaftspunkten souverän durch. Auf den weiteren Plätzen folgten die Stuttgarter Schachfreunde (45 Punkte) und der SK Bebenhausen (44 Punkte). Rang vier belegte der SV Heilbronn II mit 36 Punkten. Durch ihren Erfolg sicherten sich Heilbronn I und die Stuttgarter Schachfreunde die Qualifikation für die deutschen Mannschaftsblitzmeisterschaften, die Ende Juni in Ettlingen stattfinden werden.

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