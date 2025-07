Taiwan plant seine bisher größte Militärübung. Der Inselstaat sieht eine Invasion durch China als immer wahrscheinlicher an und analysiert auch andere Kriege.

Manöver in Taiwan

Diesmal ist auch die zivile Welt eingebunden: Eine Supermarktkette probt, wie sie im Fall eines Angriffs auf Taiwan humanitäre Hilfsgüter verteilen würde. Die Bevölkerung soll außerdem lernen, sich bei Luftangriffen in Sicherheit zu bringen. All dies wird geschehen, während das Militär mit erstmals 22 000 Reservisten die Verteidigung der Insel übt, unter anderem mit Abwehrsystemen gegen Angriffe aus der Luft, von der See und auf dem Boden. Taiwan stellt sich auf den Ernstfall ein.