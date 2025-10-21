Manuel Andrack beim Albverein Auf der Suche nach dem Wander-Glück
Mit einer Tour vom Leonberger Marktplatz über das Glems- und Fockental in Begleitung von Manuel Andrack beschließt der Albverein seine Wanderwoche.
Macht Wandern glücklich? Frage und Antwort kommen aus der fidelen Runde an der Grillstelle am Höfinger Waldeck: „Ist jemand hier unglücklich, ich sehe niemanden?“ Mit einer Tour vom Leonberger Marktplatz über das Glems- und Fockenbachtal, vorbei an Gebersheim und über Waldwege zum Höfinger Waldeck hat die Ortsgruppe Leonberg des Schwäbischen Albvereins ihre Wandertage abgeschlossen. Elf Angebote auf den schönsten Wege rund um Leonberg wurden abmarschiert – zuletzt mit 30 Teilnehmern.