Manuel Andrack beim Albverein: Auf der Suche nach dem Wander-Glück

Macht Wandern glücklich? Frage und Antwort kommen aus der fidelen Runde an der Grillstelle am Höfinger Waldeck: „Ist jemand hier unglücklich, ich sehe niemanden?“ Mit einer Tour vom Leonberger Marktplatz über das Glems- und Fockenbachtal, vorbei an Gebersheim und über Waldwege zum Höfinger Waldeck hat die Ortsgruppe Leonberg des Schwäbischen Albvereins ihre Wandertage abgeschlossen. Elf Angebote auf den schönsten Wege rund um Leonberg wurden abmarschiert – zuletzt mit 30 Teilnehmern.

Sidekick von Harald Schmidt Als Gast der Wanderwoche ist Manuel Andrack eingeladen. Der Moderator, Autor und Sidekick von TV-Late-Night-Talker Harald Schmidt ist Wander-Experte. „Dann wollen wir mal sehen, ob das Wanderglück unterwegs zuschlägt“, meint der Gast beim Start. Im Pomeranzengarten erfährt er, dass im Auftrag der Herzogwitwe Sibylla von Württemberg, Heinrich Schickhardt vor dem Leonberger Schloss 1609 einen Lustgarten im Stil der italienischen Renaissance errichtet hatte und dazu ein Kräutergarten anlegte. Andrack ist beeindruckt: „Wenn da alles blüht, muss es wunderschön sein, hier durch die Jahrhunderte zu gehen.“

An der Clausenmühle vorbei strebt die Gruppe das Glemstal an. Andrack ist in seinem Element: „Die Gespräche, die Natur und auch die Stille zu genießen sind Glücksmomente beim Wandern“, sagt der Gast, der seit 2010 Mitglied im Schwäbischen Albverein ist.

Und erneut: „Hier gibt es Glücksmomente zuhauf – Wasser, Wald, Tiere“, sagt er angesichts eines majestätisch aufsteigenden Reihers, der in der Glems gefischt hat. „Und auch interessante Felsen“, ist er beeindruckt von den Hauerlöchern. Cornelia Hermann, Cornelia Hermann, die Sprecherin des Vorstandteams der Ortsgruppe, erklärt, dass diese künstlich in der Felswand gehauene kleine Höhlen als Brutstätte von Wanderfalken mit Gittern gegen Unbelehrbare geschützt sind und gibt hier natürlich die Leonberger Version des Rumpelstilzchens preis.

Röhrenförmige Unterführung

Nach wenigen Schritten geht es durch die enge röhrenförmige Unterführung unter den Eisenbahnschienen ins idyllische Fockental. „Gleich kommt der schilderfressende Baum“, kennen Eingeweihte die Route. Der jüngste Trieb einer dreistämmigen Esche ist scheinbar nicht einverstanden, dass hier kein Reitweg zugelassen ist und hat bereits von oben und von unten ein Hinweisschild überwuchert.

Über die Rolle der Frauen beim Wandern hat Manuel Andrack eine klare Vorstellung: „Es ist besser, wenn sie vorangehen, das zeigt schon die Bibel. Moses hat das Volk Israel nur deshalb 40 Jahre durch die Wüste geführt, weil er ein Mann war – Männer fragen nie nach dem richtigen Weg“, erntet er zustimmendes Lachen.

Vor Gebersheim geht es dann aus dem Fockental über einen Feldweg zum Wald. Dieser asphaltierte Weg ist wohl der Nussknacker-Platz für die örtlichen Krähen, wie hunderte Schalenhälften hier zeigen. Die schlauen Rabenvögel lassen hier die Nüsse im Flug aus luftiger Höhe auf die Straße prallen, wie sie aufbrechen, um aufgepickt zu werden.

Der offene Standort bietet einen weiten Blick in die Landschaft bis nach Leonberg. Das nutzt Andrack, um mit altbekannten Reimen über das Verhalten bei Gewitter aufzuräumen. „Die sind alle Unsinn, dem Blitz ist es egal, wo er reinfährt“, sagt Andrack. Richtig sei es in der Natur eine Senke zu suchen und sich in Hocke zu begeben, um eine möglichst kleine Angriffsfläche zu bieten.

Trampelpfade im Wald

Den Trampelpfad im Gebersheimer Wald säumen unzählige Pilze. Andrack zieht für die Vorliebe der Menschen am Waldesrand zu laufen, die menschliche Entwicklungsgeschichte hinzu. „Schon der homo sapiens fühlte sich hier sicherer, kam die Gefahr vom offenen Land, flüchtete er in den Wald, kam das Brummen von dort, nahm er über die Freifläche Reißaus.“

„Was war vor Jahrhunderten die schwerste Strafe nach der Todesstrafe?“, testet der Wandergast die Gruppe nach einem Abstecher in den geheimnisumwobenen Waldgarten bei Höfingen. Großes Rätseln. „Es war das heutige Non-Plus-Ultra der Wanderer, das Urteil nach Santiago de Compostela zu pilgern“, erstaunt Manuel Andrack die Zuhörerschar. Von hierzulande seien das etwa zwei Jahre Fußmarsch hin und weitere zwei zurück gewesen. „Hunger, Wetter, Krankheiten, Unfälle, Räuber – kaum jemand ist da lebend zurückgekehrt.“

Da zeichnet sich bereits das Höfinger Waldeck ab. Brigitte Brosch, das zweite Mitglied des Vorstandteams der Ortsgruppe, hat hier mit Lothar Hahn am Grillplatz für heiße Glut gesorgt und Grillwürstchen mitgebracht. Die munden nach fast zehn Kilometern Fußmarsch allen.

Das Vorstandsteam der Ortsgruppe Leonberg des Schwäbischen Albverein zieht nach einer anstrengenden Woche eine gute Bilanz. „Trotzdem hätten wir uns bei manchen Veranstaltungen mehr Interessierte gewünscht“, meint Cornelia Hermann. „Wer dabei war, hat uns großes Lob gespendet und mindestens ein Dutzend Wanderfreudige haben Interesse an unserem Verein signalisiert“, sagt Brigitte Brosch.