Petra Rühls Manufaktur Los Oliveros ist hierzulande eine Seltenheit. Die Schorndorferin verarbeitet das Holz uralter Olivenbäume zu robusten Schalen, Brettern und Besteck.

Annette Clauß 15.07.2025 - 11:26 Uhr

Zur Sommerzeit steht Petra Rühl unzählige Stunden an der Schleifmaschine. Mit immer feinerem Schleifpapier glättet sie zum x-ten Mal die Oberfläche einer Schale oder rundet geduldig ein ums andere Mal die Kanten eines Kochlöffels ab, bis der feine Holzstaub in Form kleiner Wolken durch ihre Werkstatt in Schorndorf-Miedelsbach (Rems-Murr-Kreis) schwebt. Während der Arbeit fragt sie sich oft, wie alt das Stück Olivenholz in ihren Händen wohl sein mag und was der Baum erlebt hat.