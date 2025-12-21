 
Manufaktur in Schorndorf Statt Wecker-Bashing Lob und Beifall

Manufaktur in Schorndorf: Statt Wecker-Bashing Lob und Beifall
1
Der Rathaus-Chef als Schlagzeuger: Oberbürgermeister Bernd Hornikel mit seiner Rockband Rabbit Damage auf der Manufaktur-Bühne Foto: Eva Herschmann

„Konzertabend für Vielfalt und Toleranz“: Rund 300 Gäste kommen zur Vorstellung des Musikvideos „Sage nein“ in der Manufaktur in Schorndorf.

Die Sorge der Macher, dass das Eingeständnis des Songkomponisten Konstantin Wecker, er habe eine Affäre mit einer damals noch Minderjährigen gehabt, die gute Sache überschattet, war umsonst. Die Vorstellung des Musikvideos „Sage Nein!“ im Rahmen eines „Konzertabends für Vielfalt und Toleranz“ am Samstag in der Schorndorfer Manufaktur war ein großer Erfolg. Rund 300 Gäste feierten die Botschaft, die von Solidarität, Offenheit und Miteinander handelt.

 

Statt Wecker-Bashing gab es am Samstag lauten Beifall und lobende Worte für die Aktion. „Es ist ein unglaubliches Video“, sagte SPD-Stadtrat Peter Hutzel nach dem das 6:44 Minute lange Werk über die große Leinwand geflimmert war. Im Video sind 100 Menschen zu sehen, bekannte und unbekannte aus der Daimlerstadt und der Region, die öffentlich Gesicht zeigen und für Vielfalt, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen.

Positive Resonanz

Die Idee dafür stammt von Ulrike Zitzlsperger, der früheren Schorndorfer Integrationsbeauftragte, die auch zur Videopremiere in die Manufaktur gekommen war. „Die große Zahl von Menschen, die sich daran beteiligt haben, zeigt, wie positiv die Resonanz ist“, sagte ihr Nachfolger Levin Nikolai, der das ambitionierte Projekt gemeinsam mit dem Fachrat für Integration Schorndorf (FIS) vollendet hat.

Die Mitglieder des Fachrats hatten sich die Sache nicht leicht gemacht, nachdem vor einigen Wochen die Verfehlungen des bayerischen Liedermachers bekannt geworden waren. In einem Statement zu Beginn der Veranstaltung erklärten sie, die neuen Informationen hätten im FIS zu einer intensiven und selbstkritischen Auseinandersetzung geführt, wie man mit einem Lied umgehe, „dessen Botschaft wir teilen, dessen Urheber jedoch schweres Fehlverhalten eingesteht“.

„Der Inhalt des Songs ist immer noch richtig. Sag nein zu Rassismus, zu rechter Hetze, zu allem, was intolerant ist.“

Bernd Hornikel, Oberbürgermeister von Schorndorf

Man habe sich bewusst entschieden, diesen Widerspruch nicht zu verschweigen, erklärte Sabine Reichle, die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Fachrat für Integration. „Ein Wegsehen oder ein unkritisches Trennen von Werk und Künstler wäre nicht verantwortbar.“ Aber man wolle die „inhaltliche Stärke des Liedes nicht aufgeben, denn seine Botschaft bleibt gesellschaftlich hoch relevant“. Konsequenzen haben die Macher des meinungsstarken Videos dennoch gezogen. Und sich die Unterstützung von Heidrun Heidenfelder von der Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt im Rems-Murr-Kreis geholt, die als Ansprechpartnerin mit Info-Material vor Ort war.

„Der Inhalt des Songs ist immer noch richtig. Sag nein zu Rassismus, zu rechter Hetze, zu allem, was intolerant ist“, sagte Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel, der mit seinen Amtsleitern im Musikvideo posiert und mit seiner Rockband Rabbit Damage beim samstäglichen Konzert mitspielte. Schorndorf sei eine vielfältige, tolerante und lebendige Stadt, und es sei heute noch wichtiger als früher, diese Haltung zu zeigen, so Hornikel in seiner kurzen Ansprache zu seinen „Brüdern und Schwestern im Geiste“.

Oft Tränen in den Augen

Was man mittlerweile in Deutschland ungestraft sagen dürfe, habe er sich vor 15 Jahren nicht träumen lassen, erklärte der OB. „Auch bei mir im Rathaus, denn auch meine Belegschaft ist ein Spiegel der Gesellschaft, und dort gibt es auch alle Stimmen, die wir heute hören, und die uns vielleicht aufregen oder oft sogar die Tränen in die Augen treiben.“ Das gelte auch für Diskussionen im Gemeinderat, die „mich immer wieder befremden und beschämen“.

Und Bernd Hornikel erzählte von einer Nachricht aus seiner „weiteren Familie, Gott sei dank nicht aus der engeren“, nachdem er den ersten Werbeflyer zum Musikvideoprojekt „Sage Nein!“ gepostet hatte. „Ich zitiere wörtlich: Toleranz und Vielfalt geht mir auf den Sack mit ganz vielen blauen Herzen“, sagte Bernd Hornikel. Und unterschrieben sei es gewesen mit „es lebe die AFD“.

Das Publikum feiert die Auftretenden

Die am Video beteiligten Bands waren, bis auf Zam Helga, der aus Krankheitsgründen abgesagt hatte, alle da: Mick & the Rainbow Turtles, KlangOase, Cassandra & the boyz sowie Rio Grande Mud. Auch Calo Rapallo, obschon er am Samstag Geburtstag hatte, stand auf der Bühne. Das Publikum, darunter einer große Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern der Diakonie Stetten, feierte alle.

Nicht nur Oberbürgermeister Hornikel war „überglücklich“, auch Sabine Reichle strahlte. „Die Stimmung ist super, auch Backstage. Alles ist sehr harmonisch, und ich glaube, alle schöpfen viel Kraft aus dieser Veranstaltung.“

