Manufaktur in Schorndorf Statt Wecker-Bashing Lob und Beifall
„Konzertabend für Vielfalt und Toleranz“: Rund 300 Gäste kommen zur Vorstellung des Musikvideos „Sage nein“ in der Manufaktur in Schorndorf.
Die Sorge der Macher, dass das Eingeständnis des Songkomponisten Konstantin Wecker, er habe eine Affäre mit einer damals noch Minderjährigen gehabt, die gute Sache überschattet, war umsonst. Die Vorstellung des Musikvideos „Sage Nein!“ im Rahmen eines „Konzertabends für Vielfalt und Toleranz“ am Samstag in der Schorndorfer Manufaktur war ein großer Erfolg. Rund 300 Gäste feierten die Botschaft, die von Solidarität, Offenheit und Miteinander handelt.