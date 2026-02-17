Klebrig, süß und typisch Kanada: Maple Taffy ist gerade im Trend. Für die besondere Leckerei braucht man nur heißen Ahornsirup und Schnee.
17.02.2026 - 10:13 Uhr
Maple Taffy ist eine der ursprünglichsten Süßigkeiten Nordamerikas und gleichzeitig ein echter Hingucker. Flüssiger Ahornsirup wird stark erhitzt, anschließend auf Schnee oder Crushed Ice gegossen und direkt zu einem klebrigen Lutscher aufgerollt. Was simpel klingt, ist in Kanada gelebte Tradition und erlebt auch hierzulande immer wieder einen kleinen Hype, vor allem in der kalten Jahreszeit.