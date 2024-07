Marbach am Neckar

Bei einem Streit in Marbach am Neckar wirft ein 40-Jähriger Getränkedosen nach einem jungen Mann und entblößt sein Glied. Als die Polizei ihn vorläufig festnimmt, spuckt und tritt er nach einem Beamten.

Annika Mayer 23.07.2024 - 11:45 Uhr

Ein 40-Jähriger soll am Freitag im L’Isle-Adam-Park in Marbach am Neckar einen 23-Jährigen beleidigt, mit Getränkedosen beworfen und mit seinem Glied herumgewedelt haben.