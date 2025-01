Zwei 14-Jährige hatten sich am Freitag in Marbach einen Imbiss am König-Wilhelm-Platz gegönnt. Zwei Gleichaltrige forderten kurz darauf die Nudelboxen ein. Als die beiden dem nicht nachkommen wollten, hagelte es Schläge. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Julia Amrhein 28.01.2025 - 11:55 Uhr

Ein Streit zwischen Jugendlichen um Nudelboxen ist in Marbach am Freitagnachmittag gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei 14-Jährige gegen 13.20 Uhr an einer Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz gesessen und einen schnellen Imbiss zum Mittag verspeisen wollen. Zu ihnen stießen ein 13- und ein 14-Jähriger, die einen Anteil an der Nudelbox forderten.