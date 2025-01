Großer Polizeieinsatz in Bönnigheim Amokalarm in Schulzentrum

Ein Amokalarm am Schulzentrum in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zum Glück konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Die Gründe für den Alarm waren harmloser Natur.