Immer wieder posieren Hochzeitspaare unter der Esche der Alexanderkirche in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Der schöne Baum soll nun aber gefällt werden – droht jetzt wieder Protest?
17.09.2025 - 19:12 Uhr
Bäume genießen in Marbach einen hohen Stellenwert. Das hat im Vorjahr der Widerstand gegen die geplante Abholzung einer Eiche vor der Filiale der VR-Bank am König-Wilhelm-Platz gezeigt. Auch gegen das Aus einer Linde vor der Stadtbücherei regte sich unlängst Protest. In vorauseilender Umsicht, um Ärger mit Baumschützern zu vermeiden, kündigt die evangelische Kirchengemeinde das Abholzen einer etwa 120 Jahre alten Esche vor der Alexanderkirche an und bezeichnet den Schritt als unabwendbar.