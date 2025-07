Weihnachtsvorfreude mitten im Hochsommer: Das Motiv der ersten Marbacher (Kreis Ludwigsburg) Weihnachtskugel steht fest.

Sandra Lesacher 01.07.2025 - 06:00 Uhr

Es hat mehr als 30 Grad im Schatten, wer denkt da schon an Weihnachten? Markus Schneider, Buchhändler in und aus Marbach hat da eine klare Meinung: „Man muss jetzt an Weihnachten denken“, sagt er lachend. Es sind ja auch nur noch weniger als sechs Monate bis zum Fest.