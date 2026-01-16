Der deutsche Nationaltorwart steht vor einer Leihe zu einem Abstiegskandidaten. Ein Abschluss des Deals wird für die kommende Woche erwartet.

Der Wechsel von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona steht offenbar vor dem Abschluss. Berichten spanischer Medien und verschiedener Transferexperten zufolge soll der 33-Jährige sich mit dem Abstiegskandidaten über eine Leihe bis Saisonende geeinigt haben. Nun seien noch letzte Details zwischen den beiden Klubs zu klären, ein Abschluss des Deals werde für die kommende Woche erwartet.

Die lange verletzte deutsche Nummer eins ist in Barcelona seit Monaten außen vor und kam in dieser Saison nur einmal im Pokal zum Einsatz. Mit dem Wechsel erhofft sich ter Stegen die von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM geforderte Spielpraxis. „Er muss natürlich spielen in der Rückrunde“, hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt.

Die Zeit drängt für ter Stegen vor dem Mammutturnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Bei den Länderspielen Ende März gegen die Schweiz und Ghana werde man „das grobe Gerüst für die WM sehen“, sagte Völler, „das gilt auch auf der Torhüterposition.“

Der „ewige“ Kronprinz ter Stegen hatte den Posten im deutschen Tor nach dem Rücktritt von Manuel Neuer nach der Heim-EM übernommen. In seiner Abwesenheit stieg der Hoffenheimer Oliver Baumann zur vorübergehenden Nummer eins auf.

Bei der Leihe nach Girona ist wohl noch offen, wie die Gehaltszahlungen für ter Stegen aufgeteilt werden. Spanischen Medien zufolge soll Barca bereit sein, weiterhin 90 Prozent des Salärs zu übernehmen.

Girona ist Tabellen-13. In 19 Spielen gab es fünf Siege und acht Niederlagen. 34 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr in La Liga. In der vergangenen Saison spielte der Klub noch in der Champions League.

Aus ter Stegens Sicht hätte der Wechsel auch den Vorteil, dass er in der Nähe seiner Kinder bleiben würde. Girona liegt nur rund 100 km nördlich von Barcelona.