Vor einem Jahr gaben Marc Terenzi und Verena Kerth ihre Trennung bekannt. Jetzt sahen sich die beiden vor einem Gericht in Hamburg wieder.

red/dpa 23.05.2025 - 13:08 Uhr

Der Sänger Marc Terenzi (46) ist vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an seiner Ex-Verlobten Verena Kerth freigesprochen worden. „Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist“, sagte Amtsrichterin Lena Dammann. Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten einen Freispruch gefordert.