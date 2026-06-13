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Marcus Hochauf aus Waldenbuch Dieser Mann hilft, wenn der Rasenmäher streikt

Marcus Hochauf aus Waldenbuch: Dieser Mann hilft, wenn der Rasenmäher streikt
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Vor seiner Garage stehen die Geräte Schlange. Wie ein Hobby Marcus Hochauf zum gefragten Ansprechpartner für Kunden aus der ganzen Region machte. Foto: Stefanie Schlecht

Eigentlich hat Marcus Hochauf aus Waldenbuch schon einen Vollzeitjob. Warum er trotzdem jeden Abend schraubt und tüftelt.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

Es ist Sonntagabend. Eigentlich hätte Marcus Hochauf Feierabend. Doch am anderen Ende der Leitung drängt die Zeit. Im Freibad einer kleinen Gemeinde ist der Rasenmäher ausgefallen. Am nächsten Morgen soll die Saison starten, die Wiesen müssen gemäht sein. Also packt der 44-Jährige sein Werkzeug zusammen und macht sich auf den Weg.

 

„So etwas kommt immer wieder mal vor“, sagt Hochauf und lacht. Vor seiner Garage in Waldenbuch stehen dicht an dicht unterschiedlichste Geräte. Mehrere rote Rasenmäher warten auf ihre Reparatur oder darauf, gewartet zu werden. Auch Laubbläser und ein Quad wollen Instand gesetzt werden. In der Ecke steht ein Motorblock. Es riecht nach Öl und frisch gemähtem Gras. Schnell wird klar: Hier wird nach Feierabend geschraubt.

Wer in der Region einen streikenden Rasenmäher, eine defekte Kettensäge oder einen kaputten Laubbläser hat, landet früher oder später bei Hochauf. Dabei betreibt der Waldenbucher seine Werkstatt nur nebenberuflich. Hauptberuflich ist er Kfz-Meister bei einem mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg und disponiert vier Werkstätten.

Leidenschaft für Technik: Marcus Hochaufs abendliches Schrauben

Dennoch verbringt der Familienvater viele Abende und Wochenenden in seiner Scheune auf seinem Stückle, zwischen Werkzeugen, Ersatzteilen und Rasenmähern. Was für viele nach zusätzlicher Arbeit klingt, ist für Marcus Hochauf Leidenschaft. „Ich war schon immer technikaffin“, sagt er. Vor allem Verbrennungsmotoren hätten ihn schon früh fasziniert. Als er in seinem Berufsalltag immer weniger selbst schraubte, entstand der Wunsch, wieder stärker praktisch zu arbeiten. Gleichzeitig wollte er sich sein zweites Standbein aufbauen.

2017 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit als Nebenerwerb. Angefangen hat alles mit einer Kettensäge. Später kamen Laubbläser, Trimmer, Rasenmäher und weitere Gartengeräte hinzu. Heute repariert der 44-Jährige nahezu alles, was in Gärten und auf Baustellen einen Motor besitzt. Sogar Rüttelplatten oder Quads landen gelegentlich bei ihm.

Mit dem Innenleben eines Rasenmähers kennt sich Hochauf aus. Foto: Stefanie Schlecht

Einen Laden hat Hochauf nicht, ebenso keine Angestellten. Er arbeitet allein, lagert die Geräte in zwei Garagen und repariert sie in seiner Scheune. Seine drei Söhne helfen gelegentlich mit. „Dadurch, dass ich keinen Laden anmieten muss und keine Mitarbeiter habe, rechnet sich das“, sagt er. Die Nachfrage gibt ihm recht. Seine Kunden kommen aus einem Umkreis von rund 40 Kilometern um Waldenbuch herum - aus Stuttgart, Tübingen, Reutlingen. Gerade jetzt im Sommer herrscht Hochbetrieb. Wer seinen Rasenmäher abgibt, muss schon ein bis drei Wochen warten.

Wartungsmängel: Häufige Ursachen für Rasenmäher-Ausfälle

Viele Schäden ähneln sich. Oft springen die Geräte nach der Winterpause einfach nicht mehr an, weil Wartungen versäumt wurden. Gerissene Antriebsriemen oder verbogene Messer gehören ebenfalls zu den Klassikern. Besonders kritisch wird es, wenn der Rasenmähmotor ohne Öl betrieben wurde. „Dann ist er meist sofort kaputt“, sagt Hochauf.

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Dabei beobachtet er einen Unterschied zum Auto. Während viele Fahrzeughalter regelmäßig Ölstand und Wartungsintervalle kontrollieren, werde der Rasenmäher häufig einfach in die Ecke gestellt, bis er wieder gebraucht wird. „Und dann soll er sofort funktionieren.“ Je nach Nutzung empfiehlt er eine Wartung alle ein bis drei Jahre. Das verlängere die Lebensdauer deutlich.

Und genau darum geht es ihm – wegwerfen ist für ihn oft die schlechteste Lösung. Er bezeichnet sich selbst als nachhaltigen Menschen. Viele Geräte ließen sich mit überschaubarem Aufwand noch jahrelang nutzen. Allerdings müsse eine Reparatur wirtschaftlich bleiben. Gerade bei günstigeren Modellen oder Importgeräten aus Fernost werde die Ersatzteilsuche häufig zum Problem. „Der Aufwand ist manchmal enorm.“

„Ein guter Rasenmäher reicht ein Leben lang“

Mit der Zeit hat Marcus Hochauf ein Gespür dafür entwickelt, wann sich eine Reparatur lohnt und wann nicht. Hochwertige Marken wie Honda oder Sabo seien oft erstaunlich langlebig. Der älteste Rasenmäher, der derzeit bei ihm steht, ist rund 40 Jahre alt. „Wenn man ein gutes Gerät kauft und pflegt, dann reicht normalerweise eines im Leben“, sagt er.

Was viele seiner Kunden an ihm besonders schätzen, ist sein Servicegedanke. Der 44-Jährige holt die Geräte ab, bringt sie repariert wieder zurück und stellt bei Bedarf auch Leihgeräte zur Verfügung. Wenn das Gras inzwischen kniehoch steht, mäht er manchmal selbst die Wiese seiner Kunden.

Viel Werbung braucht der Rasenmäher-Spezialist deshalb nicht. Die meisten neuen Kunden kommen über Empfehlungen. Und weil sein Kundenstamm stetig wächst, denkt er auch nach fast zehn Jahren Nebenerwerb nicht ans Aufhören.

Denn für ihn geht es um mehr als nur um kaputte Motoren. Es geht um Technik, um Nachhaltigkeit und um die Freude daran, Probleme zu lösen. Oder wie an jenem Tag im Freibad: Wenn es darauf ankommt, ist Marcus Hochauf zu Stelle.

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