Marcus Hochauf aus Waldenbuch Dieser Mann hilft, wenn der Rasenmäher streikt
Eigentlich hat Marcus Hochauf aus Waldenbuch schon einen Vollzeitjob. Warum er trotzdem jeden Abend schraubt und tüftelt.
Eigentlich hat Marcus Hochauf aus Waldenbuch schon einen Vollzeitjob. Warum er trotzdem jeden Abend schraubt und tüftelt.
Es ist Sonntagabend. Eigentlich hätte Marcus Hochauf Feierabend. Doch am anderen Ende der Leitung drängt die Zeit. Im Freibad einer kleinen Gemeinde ist der Rasenmäher ausgefallen. Am nächsten Morgen soll die Saison starten, die Wiesen müssen gemäht sein. Also packt der 44-Jährige sein Werkzeug zusammen und macht sich auf den Weg.