Marcus Mann neu dabei Unbekannte wollten Trainer des SV Perouse abwerben
Die SV-Fußballer haben ihre erste Hinrunde nach der abgewendeten Auflösung erfolgreich absolviert. Auch abseits des Fußballs geht es für den Verein aufwärts.
Erfolg hat Schattenseiten, das musste Hardy Essig vom SV Perouse erfahren. Eine anonyme Mail erreichte den Vereins-Vorsitzenden, man wolle sein Trainerteam und etliche Spieler zur kommenden Saison abwerben.