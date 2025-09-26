Maren Kroymanns Heimatbesuch: Kroymanns Kindheit in Tübingen – „Du gehörst niemandem“

Ein Augenblick der Stille. Maren Kroymann steht vor ihrem Elternhaus in der Tübinger Münzgasse. Der Anblick der Fassade scheint Erinnerungen wachzurufen – und die als selbstbewusst bekannte Kabarettistin ist sichtbar berührt. Erst glaubt man, einen Anflug von Verletzlichkeit an ihr wahrzunehmen. Dann, als sie etwas später im Treppenhaus steht: ein Lächeln. „Das war die schönste Wohnung meines Lebens“, sagt sie und zeigt auf den Grundriss, der an der Wand hängt. Vom Balkon aus könne man bis zur Salmendinger Kapelle schauen. Man sehe das Evangelische Stift, den Galgenberg, den Bergfriedhof. „Da liegen meine Eltern.“

Foto: Annette Cardinale Das Haus, 1528 erbaut, atmet Geschichte. Im dritten Stock: die frühere Wohnung der Kroymanns. Die Eltern, einst Großstädter aus Berlin, fanden hier ihr Zuhause, als der Vater in Tübingen eine Professorenstelle antrat. Für heutige Augen mag die Wohnung überdimensioniert wirken, doch sie war der Lebensmittelpunkt für eine Großfamilie. Fünf Kinder, dazu die Oma. Bis zu neun Personen unter einem Dach.

„Meine Mutter hat mit Tübingen erst gefremdelt, aber diese Wohnung liebte sie sofort“, erzählt Kroymann. Hier verbrachte Maren ihre Kindheit, hier stand sie das letzte Mal, als ihre Mutter ins Pflegeheim kam. Auf dem Vorplatz der benachbarten Stiftskirche lernte sie Radfahren, in der Kirche sang sie im Chor, und vom Kinderbett aus lauschte sie heimlich dem amerikanischen Radiosender, den ihr Bruder im Nebenzimmer hörte.

Wer ist Maren Kroymann?

Wenn der Kolonialwarenhändler am Eck das kleine, schüchterne Brillenmädchen Maren „Wem g’hörsch denn du?“ fragte, war die Mutter empört. „Wenn dich das noch mal jemand fragt“, brachte sie der Tochter bei, „sagst du: ,Ich gehöre niemand.‘ Sag einfach: ,Ich bin Maren Kroymann.‘“

Wer ist Maren Kroymann? Inzwischen gibt es viele Antworten darauf: Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin. Eine blitzgescheite Frau, eine der markantesten Stimmen auf deutschen Bühnen. Eine scharfsinnige Chronistin, politische Aktivistin. Und immer wieder ihrer Zeit voraus.

Sex mit dem Pfarrer, gut gespielt

Sie war die erste Frau mit eigener Satiresendung im deutschen TV: „Nachtschwester Kroymann“ lief von 1993 bis 1997 in der ARD. Heute, an diesem warmen Sommertag in Tü - bingen, spaziert sie mit uns durch ihre Heimatstadt. An jeder Ecke grüßen Passanten, sprechen sie an: „Wie schön, dass Sie wieder da sind!“ Immer wieder muss sie lächeln. „Ich bekomme so viel zurück“, sagt sie. „All die ganzen Jahre. Auch die ‚schwäbische Pfarrersfrau‘“. Sie spielt auf ihre Rolle in „Oh Gott, Herr Pfarrer“ an, mit der sie in den Achtzigerjahren bekannt wurde – als Newcomerin an der Seite von Robert Atzorn, als feministische Mutter in einer Serie, die den Alltag einer modernen Pfarrersfamilie zeigte. Nach einer Beerdigung wird der Gemeindehirte da zum Leichenschmaus eingeladen, hat aber Besseres zu tun: Sex mit seiner Frau zu haben. Eine Szene, die seinerzeit die Gemüter erhitzte.

Mitten in Tübingen, unweit der Kirche. Wo Maren Kroymann hinkommt, fällt sie auf. Die Menschen freuen sich, dass sie mal wieder in der Stadt ist. Foto: Annette Cardinale

Der Rückblick: Maren, das schüchterne Mädchen aus Tübingen, hat viele Talente. Lernt singen und tanzen, was sie dem Kirchenchor und dem Stuttgarter Ballett verdankt. Kann bitterböse und saukomisch sein. Und ist immer auch politisch interessiert. Ihre Mutter weiß nie, was sie erzählen sollte, wenn gefragt wird, was die Tochter eigentlich macht, mit Staatsexamen, aber ohne Festanstellung. Denn eigentlich ist alles vorgegeben: eine akademische Karriere, mindestens ein Werdegang als Lehrerin. Die Eltern, die Großstadtluft geatmet haben, müssen sich anfreunden mit diesem Tübingen, für das das schreckliche Wort „pittoresk“ so gut passt. Wie das Tor zur Welt sich öffnete Zwei wichtige Läden gibt es für die Großfamilie Kroymann: den Bäcker, der jeden Morgen die 15 ofenwarmen Brötchen und Brezeln im Hauseingang deponiert. Und die Buchhandlung Gastl, in der sie ihren Wissensdurst stillt. Beides Geschäfte, in denen alle Familienmitglieder an - schreiben durften. Beim Bäcker wird die Rechnung immer samstags beglichen.

„Bäbahausa, Dättahausa, Waldabuch, Steinebronn, Ächterdinga, Dägerloch.“

Maren, die schreiben, lesen und rechnen kann, bevor sie in die Schule kommt, liebt die Literatur. „Ich habe nie wieder so intensiv und viel gelesen wie in der Zeit zwischen dem neunten und 13. Lebensjahr“, erzählt sie. Erst plündert sie das Bücherregal ihrer Eltern, liest das „ABC des Lachens“ ebenso wie Novellen von Thomas Mann. Dann entdeckt sie die Stadtbücherei und taucht ein in die Abenteuerwelten von Enid Blyton und Astrid Lindgren. Schon als Kind will sie mehr als das, was für Mädchen eigentlich vorgesehen ist. Sie fährt nach der Schule mit dem Bus mehrmals die Woche nach Stuttgart zum Ballettunterricht. In schönstem Schwäbisch sprudeln ihr noch heute die Stationen der 80-minütigen Fahrt aus dem Munde: „Bäbahausa, Dättahausa, Waldabuch, Steinebronn, Ächterdinga, Dägerloch.“

Und schon stehen wir wieder am Anfang dieses Textes: vor dem Haus der Kroymanns. Einen Namen an der Tür kennt sie noch. Sie zögert kurz, klingelt dann: „Hallo, hier ist die Maren Kroymann. Ich war so lange nicht mehr hier, ob Sie mir aufmachen würden?“ Wie ein Mädchen springt sie die Holztreppen hinauf. „Wenn wir hier Staub wischten, gab es zehn Pfennig. Oh Gott, dass ich hier noch einmal sein darf.“ In der Wohnung erklärt sie, welches das Zimmer der Oma war, welches ihres und das ihrer Brüder. Das Wohnzimmer mit Teppichboden, dort stand das Radio, ihr Tor zur Welt der Musik. Im Bildungsbürgerhaushalt gab es noch länger als anderswo kein Fernsehgerät.

Maren verfiel der Stimme von Elvis Presley

In den Fünfzigern hörten sie Schlager. Dann schaltete ihr Bruder den Soldatensender AFN ein, und Maren verfiel der Stimme von Elvis Presley. „Es ist sehr bewegend, hier zu stehen“, sagt sie, als der Nachbar von oben die Stiege herunterkommt. „Das Klo ist jetzt weg“, sagt er lapidar, er meint die Etagentoilette. Man merkt, wie er sich freut, dass die frühere Hausgesellin mal wieder hier ist. Mit einem der Kroymann-Brüder ging er in die Klasse. Weg vom Pietkong, auf nach Paris Damals spielen die Kinder im Garten rund um den Nussbaum. Vater Jürgen, Professor für klassische Philologie, braucht gerade mal drei Minuten in den Vorlesungssaal der Altphilologen. Ihre Mutter, Ilse Schoenian, promovierte Romanistin und Altphilologin, kümmert sich um Haushalt und Kinder, betreut aber auch ausländische Stipendiaten. Im Kontrast zur protestantischen Atmosphäre der Stadt ist im Kroymannschen Haushalt immer etwas los. Der Parade-Intellektuelle Walter Jens hat mit dem Vater ein Büro, auch er begleitet Marens Weg und berät sie in Karrierefragen. Tübingen bedeutet Geborgenheit, aber auch soziale Kontrolle. Ein Widerspruch, der die junge Frau prägt. Sie spürt: Hier muss ich raus, die Welt entdecken. Eigene Erfahrungen machen. Nach dem Abitur geht sie in die USA. Ein Stipendium bringt sie dann Anfang der Siebzigerjahre nach Paris, wo sie Romanistik und Linguistik studiert. Dort nimmt sie an der Erster-Mai-Demonstration zur Hundertjahrfeier der Pariser Commune teil.

Die Zeit nach ihrem Coming-out als lesbische Frau nennt sie „eine Delle“ in ihrem Lebenslauf

Es ist die Zeit ihrer politischen Bewusstseinsentwicklung – sie sieht, wie lebensfroh die Linke sein kann. Und natürlich: wie kämpferisch. Sie liest „Das Kapital“. Und stellt sich die großen Lebensfragen: Wo kommt Armut her? Was ist Feminismus? In Tübingen hat sie oft das Zimmertheater besucht und gemerkt, welche Rolle freie Sexualität und Drogen spielen. Im Theater begegnen sich Menschen, denen die Stadt zu klein, zu pietistisch ist. Die Studentenbewegung ist zu der Zeit zwar auch schon in Tübingen angekommen, aber erst in Paris wird sich Maren Kroymanns Bewusstsein emanzipieren. Da wird ihr klar, was politisches Handeln bedeutet. Und dass sie nach Berlin gehen muss, in die alte Heimat ihrer Eltern, um wirklich zu begreifen, wie Gesellschaft und Gemeinschaft funktionieren. Ein Herzensbekenntnis, ein Risiko In Tübingen hat sich seither viel geändert. Heute sitzen Menschen im Schatten der Stiftskirche und trinken Aperol Spritz. „Das wäre früher undenkbar gewesen“ – diesen Satz sagt Kroymann oft an diesem Tag, sehr oft. Auch, als sie an einem Fenster eine Regenbogenfahne sieht. „Undenkbar! Früher!“ Die Zeit nach ihrem Coming-out als lesbische Frau nennt sie „eine Delle“ in ihrem Lebenslauf. Sie war zwar nie arbeitslos, aber die Hauptrollen blieben aus, insbesondere die als Teil eines heterosexuellen Paares.

„Mein Dasein ist erfüllt, ich habe den Überblick, fühle mich akzeptiert und wertgeschätzt. Seit einigen Jahren kommt viel zurück. Es gibt viel schöne Anerkennung.“ Foto: Annette Cardinale

1993 war es noch ein ungewöhnliches Bekenntnis gewesen: Erst wenige prominente Frauen hatten damals verkündet, homosexuell zu sein. Auch Bettina Böttinger, Ulrike Folkerts oder Anne Will brauchten noch ein paar Jahre. „Ich habe mich sehenden Auges geoutet“, sagt Kroymann heute. „Aber es war richtig, damit offen umzugehen. Sonst hätte sich nie etwas geändert.“ Erst mit Ende dreißig verliebte sie sich erstmals in eine Frau, zuvor hatte sie Beziehungen mit Männern. „Was war wichtiger: mehr Hauptrollen zu spielen? Oder sich zu outen?“, fragt sie, eher rhetorisch. Manche aus der Community reagierten zuerst sogar ablehnend. „Die verließen den Raum, wenn ich kam, wollten nicht neben mir gesehen werden. Man hätte ja denken können, sie seien auch lesbisch.“ Heute, im Alter von 76, hat sie geerntet, was sie damals säte. Der Robert-Geisendörfer-Preis, eine ihrer zahllosen Auszeichnungen, würdigt in diesem Jahr „eine außergewöhnliche Frau, die Maßstäbe gesetzt hat“. Auf dem Weg zum Zimmertheater kommen wir am berühmten Frauenbuchladen Thalestris vorbei. Nicola Poppe, eine der Inhaberinnen, freut sich über den spontanen Besuch. Erzählt, wie Kroymann heute für sie alle ein Role Model des Älterwerdens ist. „Es ist die beste Zeit meines Lebens“, sagt Kroymann. „Mein Dasein ist erfüllt, ich habe den Überblick, fühle mich akzeptiert und wertgeschätzt. Seit einigen Jahren kommt viel zurück. Es gibt viel schöne Anerkennung.“ Mit dem Joggen hat sie aufgehört, aber sie spaziert mehrmals die Woche ohne Smartphone im Wald, geht regelmäßig schwimmen, ernährt sich hauptsächlich vegetarisch. „Natürlich habe ich ein paar Zipperlein“, gibt sie zu. „Und es macht mich traurig, dass immer mehr Menschen um mich herum sterben.“ Und auch das Alter ist wieder so ein Thema, bei dem sie als Frau neue Maßstäbe setzt. Heute ist sie frei, kann spielen, was sie will. Wird noch stärker als früher über ihren Intellekt und ihren meist feinsinnigen, teilweise derben Humor wahrgenommen. „Als Frau muss man sich auch klug über Frauen lustig machen. Das Feld dürfen wir nicht den Machos überlassen“, sagt sie. „Es ist am besten, das Publikum bei seinen eigenen Vorurteilen abzuholen.“ Sie selbst hat praktisch keine Vorbilder, an denen sie sich orientieren kann. Weil es in der deutschen Unterhaltungsbranche so wenige Frauen gibt, die nicht nur lustig sind, sondern auch selbst schreiben. Die Vielseitigkeit zeigt Maren Kroymann auch in der aktuellen Staffel ihrer Satireserie „Kroymann“, die seit Ende August in der ARD läuft und natürlich in der Mediathek gesehen werden kann. Mit Gespür für Situationskomik schlüpft sie wieder in die unterschiedlichsten Rollen, gibt die schwäbelnde Sängerin, die abgehobene Milliardärin, die künstliche Computerfrau und sogar den Altnazi. „Du gehörst niemandem“, hatte die Mutter damals zu ihr gesagt. Heute gehört Maren Kroymann nur noch sich selbst – und einer ganzen Generation von Frauen, die ihr gefolgt sind. Die Vorreiterin, sie ist angekommen.