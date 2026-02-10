Die Klassenassistenzen an der Margarete-Steiff-Schule hat die Stadt Stuttgart ab Januar gestrichen. Der Träger KBV soll aber für erbrachte Leistungen sein Geld erhalten.
10.02.2026 - 11:43 Uhr
Die Stadt Stuttgart hält an der Entscheidung fest, die Klassenassistenzen an der Margarete-Steiff-Schule abzuschaffen. Der Beschluss war im Rahmen der Haushaltsplanberatungen gefallen und betrifft nur das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Dort hat der Großteil der Kinder einen Assistenzbedarf.