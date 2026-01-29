Margarete-Steiff-Schule Stuttgart: Stadt streicht Klassenassistenzen – Eltern „in Schockstarre“

Wie eine Bombe ist an der Margarete-Steiff-Schule die Nachricht eingeschlagen, dass die Klassenassistenzen von der Stadt Stuttgart von diesem Januar an nicht mehr finanziert werden – trotz einer unbefristeten Dienstleistungsvereinbarung mit dem Körperbehindertenverein Stuttgart. Eltern sollen im Gegenzug Anträge auf Einzelassistenz für ihre Kinder stellen. Die seit Jahrzehnten an der Schule praktizierte Poollösung für die Klassen finanziert die Stadt hingegen nicht mehr. In einem Brief hat das Schulverwaltungsamt der Schule die Entscheidung mitgeteilt, die Teil der Beschlüsse zum Doppelhaushalt war.