Maria Kolesnikowa Immer an Freiheit geglaubt
Die belarussische Oppositionspolitikerin ist nach mehr als fünf Jahren frei. Über manches, was sie erlebt hat möchte sie lieber nicht sprechen.
Es wird nach menschlichem Ermessen nicht mehr lange dauern, bis der größte Wunsch von Maria Kolesnikowa in Erfüllung gehen wird. „Ich möchte meine Familie umarmen, ich möchte mit ihnen sprechen, lachen und weinen“ sagt die belarussische Oppositionspolitikerin wenige Stunden nach ihrer Freilassung in Kiew.