Fußball-EM Am Zopf gezerrt: Künzer verteidigt Rotsünderin Hendrich

Was ist nur in sie gefahren? Kathrin Hendrichs Platzverweis gegen Frankreich bringt den Bundestrainer in arge Defensiv-Nöte. Die DFB-Sportdirektorin versucht, die Tätlichkeit zu erklären.