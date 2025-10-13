Bis zum 31. Oktober verwandelt sich Baden-Württembergs größtes Einkaufszentrum Milaneo Stuttgart in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die sich für Pflege, Medizin und Gesundheit interessieren. Das Marienhospital Stuttgart bringt nicht nur Wissen, sondern auch spannende Begegnungen mitten in das Shopping-Center Milaneo.

Beim Gesundheits-Spot im Milaneo gibt es einiges zu entdecken Ob beim praxisnahen Reanimationstraining, bei dem Besucher lernen können, Leben zu retten, oder bei der Autogrammstunde mit den American Football Spielern und Europameister Stuttgarter Surge, die vom Marienhospital betreut werden, oder ein Blick hinter die Kulissen bei der Intensivstation – es ist für jeden etwas dabei. Wer schon immer einmal das Team der Ordensfrauen persönlich erleben wollte, bekommt jetzt die Chance dazu. Und wer ein Blinddate mit dem Pflegedirektor wagen möchte, kann bei dieser ungewöhnlichen Begegnung spannende Einblicke in den Pflegealltag gewinnen und sich auch an allen anderen Tagen in dem Zeitraum über die Ausbildung und Studienmöglichkeiten informieren.

Ein echtes Highlight ist die Live-Demonstration des OP-Roboters Da Vinci, die eindrucksvoll zeigt, wie präzise und fortschrittlich moderne Operationstechniken heute sind. Darüber hinaus bieten Vorträge zu Herzgesundheit, Arthrose, Rückenschmerzen und dem Thema „Herz trifft Niere“ spannende Einblicke in die komplexen Zusammenhänge unserer Organsysteme.

Das Marienhospital Stuttgart bringt Medizin und Menschen zusammen

Frank Lehre, Pflegedirektor des Marienhospitals Stuttgart, betont dabei, wie lebendig und praxisnah moderne Medizin heute sein kann. Sein Ziel ist es, Menschen mitzunehmen und die Vielfalt des Hauses erlebbar zu machen. Auch die Geschäftsführung des Marienhospitals, Claudia Graf und Bettina Lammers, unterstreicht die Bedeutung dieser Veranstaltung. Sie freuen sich besonders darüber, die Menschen direkt für Gesundheitsthemen zu begeistern und das Krankenhaus als Ort der Kompetenz sichtbar zu machen. „Gesundheit betrifft uns alle“, so Graf und Lammers, „und deshalb möchten wir unser Wissen, unsere Angebote und unsere Expertise direkt an die Menschen weitergeben.“

Das Milaneo als zentraler Ort bietet hierfür die ideale Bühne. Centermanager Dirk Keuthen sieht darin eine großartige Möglichkeit, Pflegeberufe und medizinisches Wissen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Unsere Besucherinnen und Besucher bilden die ideale Zielgruppe für Einblicke in die Pflegewelt. Wir freuen uns sehr, diesen Gesundheits-Spot hier auszuprobieren und einen echten Mehrwert für unser Publikum zu schaffen.“

Der Gesundheits-Spot ist bis zum 31.10.2025 während der regulären Öffnungszeiten des Milaneo im Erdgeschoss, nähe dm, erreichbar. Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessierte auf der gemeinsamen Webseite des Marienhospitals Stuttgart und Milaneo.