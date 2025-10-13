Das Marienhospital Stuttgart bringt Pflegeberufe und moderne Medizin mitten ins Milaneo, von Reanimationstrainings über Kreißsaal-Einblicke bis zu Hightech-OP-Roboter zum Anfassen.
17.10.2025 - 00:00 Uhr
Bis zum 31. Oktober verwandelt sich Baden-Württembergs größtes Einkaufszentrum Milaneo Stuttgart in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die sich für Pflege, Medizin und Gesundheit interessieren. Das Marienhospital Stuttgart bringt nicht nur Wissen, sondern auch spannende Begegnungen mitten in das Shopping-Center Milaneo.