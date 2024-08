Auf dem Marienplatz in Stuttgart gibt es seit kurzem einen Trinkbrunnen. Wann geht er in Betrieb? Die Pressestelle der Stadt Stuttgart gibt Auskunft.

Gülay Alparslan 08.08.2024 - 12:23 Uhr

Öffentliche Trinkwasserbrunnen in Stuttgart sind eine willkommene Erfrischung für die Bürgerinnen und Bürger - besonders an heißen Tagen. In Stuttgart soll es künftig zwei weitere geben: auf dem Marienplatz und auf dem Erwin-Schoettle-Platz. Der Brunnen am Marienplatz ist bereits aufgestellt, aber noch nicht in Betrieb. Wann kann man hier endlich trinken? Das fragt sich sicherlich der eine oder andere.