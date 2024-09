Wie die Justizministerin beim Wandern ein Gesetz erfindet – und dieses drei Jahre später beschlossen und verkündet wird.

Christian Gottschalk 23.09.2024 - 06:00 Uhr

Vielleicht hätte es dieses Gesetz nie so gegeben, wenn es im August 2021 in Österreich geregnet hätte. Aber es war Kaiserwetter. Vielleicht hätte es dieses Gesetz nie gegeben, wenn Familie Gentges in toto die Wanderung unternommen hätte. Doch Mann und Tochter zogen es vor, an diesem Tag zu relaxen. „Wahrscheinlich am Hotelpool“, sagt Marion Gentges. Die Erinnerungen der Justizministerin an diesen Tag sind ihr sehr präsent.