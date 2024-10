Die russische Regierung kritisiert die Ausweitung der Nato-Infrastruktur im Osten Deutschlands. Aus Protest gegen die Einweihung des maritimen Nato-Hauptquartiers in Rostock hat Russland den deutschen Botschafter in Moskau einbestellt.

mmf/afp 22.10.2024 - 17:11 Uhr

Aus Protest gegen die Einweihung des maritimen Nato-Hauptquartiers in Rostock hat die russische Regierung den deutschen Botschafter in Moskau einbestellt. Der Botschafter sei in das russische Außenministerium einbestellt worden, wo ihm „entschiedener Protest über die auf Berlins Initiative“ erfolgte Eröffnung des Nato-Hauptquartiers übermittelt worden sei, erklärte das Ministerium am Dienstag. Die „Ausweitung militärischer Nato-Infrastruktur im ehemaligen Ostdeutschland wird die negativsten Folgen haben“, hieß es in der Mitteilung.