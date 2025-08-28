Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit ist in 32 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung. Jetzt steht fest, wann Høiby vor Gericht muss.
28.08.2025 - 14:59 Uhr
Oslo - Die Gerichtsverhandlung gegen Marius Borg Høiby, den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), soll am 3. Februar beginnen. Das berichtete die norwegische Zeitung Nettavisen unter Berufung auf Høibys Anwältin. Demnach sind 24 Verhandlungstage am Bezirksgericht Oslo anberaumt.