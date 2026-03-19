Im Prozess gegen Marius Borg Høiby beginnt heute der letzte Verhandlungstag. Nach den Schlussvorträgen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage in den vergangenen Tagen liegt der Fokus nun auf der Verteidigung.
Die Anklage hatte am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten gefordert. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll Høiby in 39 von 40 Anklagepunkten schuldig gesprochen werden. Zudem beantragten die Anwälte der mutmaßlich geschädigten Frauen Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 1,9 Millionen norwegischen Kronen (über 172.000 Euro).