Im Prozess gegen Marius Borg Høiby hat die Staatsanwaltschaft ihr Strafmaß vorgelegt. Sie fordert eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten. Nach Auffassung der Anklage soll Høiby in 39 von 40 Anklagepunkten schuldig gesprochen werden.
18.03.2026 - 11:58 Uhr
Im Zentrum des Verfahrens stehen mehrere schwerwiegende Delikte, darunter Vergewaltigungen, Gewalt in Beziehungen sowie Körperverletzung. Allein für die vier angeklagten Vergewaltigungen setzt die Staatsanwaltschaft Strafrahmen zwischen zwei und drei Jahren pro Tat an. Høiby bestreitet diese Vorwürfe.