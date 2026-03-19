Im Schlussplädoyer hat die Verteidigung im Prozess gegen Marius Borg Høiby nun auch dargelegt, welche Strafe sie im Fall einer Verurteilung für angemessen hält.
19.03.2026 - 15:31 Uhr
Im Prozess gegen Marius Borg Høiby hat die Verteidigung ihre Vorstellungen zum Strafmaß dargelegt. Nach Auffassung von Verteidigerin Ellen Holager Andenæs sollte Høiby für die von ihm eingeräumten Taten zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt werden. Selbst wenn er auch in den Vergewaltigungsanklagen schuldig gesprochen würde, hält die Verteidigung eine deutlich niedrigere Gesamtstrafe für angemessen als die Staatsanwaltschaft.