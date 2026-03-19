Der aufsehenerregende Prozess gegen Marius Borg Høiby steht vor dem Ende – doch auf das Urteil im komplexen Fall mit schweren Vorwürfen dürfte die Öffentlichkeit noch warten müssen.
19.03.2026 - 13:48 Uhr
Im Prozess gegen Marius Borg Høiby geht es in Oslo auf die Zielgerade: Am heutigen Donnerstag steht der letzte Verhandlungstag an. Nach mehreren Wochen mit zahlreichen Zeugenaussagen, Beweisen und intensiven Plädoyers ziehen die Beteiligten ihre Schlussfolgerungen. Ein Urteil wird jedoch nicht sofort erwartet. Vielmehr dürfte es noch Wochen oder sogar Monate dauern, bis das Gericht seine Entscheidung verkündet.