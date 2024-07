Feiern in der Disco geht für mindestens 16 Menschen in Markdorf nach hinten los. Ihnen wird übel, schwindelig - manche haben Atemwegsreizungen. Die Polizei findet heraus, wer dafür verantwortlich ist.

red/dpa/lsw 25.07.2024 - 15:35 Uhr

Ein Jugendlicher soll in einer Disco in Markdorf (Bodenseekreis) Pfefferspray versprüht und so mindestens 16 Menschen verletzt haben. Vier Disco-Besucher mussten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Geschädigten klagten teils über Atemwegsbeschwerden, Schwindel und Übelkeit.