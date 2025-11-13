Die Serie von Einbrüchen im Kreis Ludwigsburg geht weiter – diesmal in Markgröningen. Hier konnte ein aufmerksamer Zeuge in einem Fall jedoch Schlimmeres verhindern.
13.11.2025 - 12:14 Uhr
Einbrecher haben derzeit offenbar Hochsaison – zumindest wirkt es mit Blick auf den Kreis Ludwigsburg so. Im Laufe der Woche wurden der Polizei zahlreiche Einbrüche gemeldet. Betroffen waren dabei nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Arztpraxen, Kanzleien oder Kindergärten. Und auch am Mittwoch hat es wieder zwei Fälle gegeben. Schauplatz war dieses Mal Markgröningen – und in einem Fall konnte ein aufmerksamer Zeuge das Vorhaben der Unbekannten vereiteln.