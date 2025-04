Sofern die Sonne darauf scheint, leuchtet die neue rote Farbe an der Kreuzung nahe des Großen Hauses in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) wunderbar und richtig kräftig. So soll es auch sein, denn die Fellbacher Stadtverwaltung erhofft sich für diesen neuralgischen Bereich im Ortskern des Stadtteils deutliche Verbesserungen – für Radfahrende, die auf der Butterstraße in Richtung Norden unterwegs sind und nach links abbiegen wollen.

Schon länger ist diese Situation von den Verkehrsplanern im Rathaus als diffizil eingestuft worden. Deshalb hat das Fellbacher Tiefbauamt an der Kreuzung Butterstraße, Otilia-Frech-Platz, Remstalstraße in Schmiden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Linksabbiegespur für den Radverkehr markiert.

Gesicherte Spur für den Radverkehr

Durch verkehrswidriges Abbiegen von Radfahrenden an diesem Knoten kam es in der Vergangenheit öfter zu gefährlichen Situationen. „Mit Einrichtung einer gesicherten Spur für den Radverkehr in der Butterstraße soll in Zukunft eine direkte und sichere Abbiegemöglichkeit geschaffen werden“, teilt die Stadt mit.

Häufig sind Fahrradfahrer bisher mit ihrem Drahtesel oder E-Bike von der Verkehrsinsel am Otilia-Frech-Platz aus nach links in die Remstalstraße abgebogen. Dies ist allerdings nicht zulässig, erklärt das Amt für öffentliche Ordnung. Denn an dieser Stelle gibt es kein Ampelsignal für Radfahrer und es besteht Unfallgefahr. Radfahrende, die dennoch die Verkehrsinsel für das Abbiegen in die Remstalstraße in Richtung Ortsmitte nutzen möchten, müssen absteigen und die Fußgängerüberwege nutzen.

Aufstellfläche für Radler direkt vor der Ampel

Das ist mit der neuen Regelung allerdings überholt. Erkennbar ist überdies beim neuen Radweg die Aufstellfläche direkt vor der Ampel – Autofahrer müssen ein paar Meter weiter hinten anhalten und die Radfahrer vorlassen. Auch das bringt mehr Sicherheit für die Radfahrenden. Die Linksabbiegespur und die Aufstellfläche an der Ampel in der Butterstraße wurde im Rahmen der Fellbacher Radnetzkonzeption 2023 im Gemeinderat beschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Weitere Informationen zum Radwegenetz gibt es auf der Internetseite www.fellbach.de/mobilität.