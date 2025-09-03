Der Naturparkmarkt bietet sich an für eine Entdeckungsreise zu lokalen Produzenten und Produkten – die Angebote reichen vom Holzrechen bis zum Essig-Unikat.

Die großen Banner kündigen es an den Ortseingängen von Urbach an: Der Naturparkmarkt steigt am Sonntag, 7. September, von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz. Dort bietet sich die Chance, lokale Produzenten, Handwerker, Kunsthandwerker und deren Produkte kennenzulernen. Zum Beispiel Rainer Berroth aus Seifertshofen, der Schneidbretter, Handrechen oder Bloozdeckel aus Holz, das hier gewachsen ist, anfertigt. Die Holzrechen wirkten bereits beim Naturparkmarkt im Frühjahr in Alfdorf als Blickfang – und eine Hobbygärtnerin testete gleich, wie sich so ein Rechen in der Hand anfühlt.

Rund 40 Beschicker bieten Regionales und Handgemachtes Es sind besondere Dinge, die die rund 40 Beschicker auf dem Naturparkmarkt anbieten. Und vieles kann gleich genossen und gekostet werden. Gina Fritz verkauft unter dem Namen „Ginas Gelati“ Eis, das aus der Milch von ihren eigenen Kühen des Urbacher Hegnauhofes stammt. Manche kennen die Eiskreationen auch vom Urbacher Töpfermarkt, wo die umtriebige Nebenerwerbslandwirtin ebenso präsent ist.

Die Holzofenbäckerei Weller & Munz, die mitten im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald in Kaisersbach-Cronhütte liegt, kommt mit Brot, Hefezopf und Kleingebäck nach Urbach. Wie der Traditionsbetrieb in seinem Flyer beschreibt, backen die ausgebildete Bäckermeisterin und der gelernte Landwirt das Holzofenbrot aus unbehandeltem Mehl aus der Region, mit eigenem Sauerteig, sehr wenig Hefe und in schonender Handarbeit. Die Holzofenbäckerei ist sonst auch auf den Wochenmärkten in Schorndorf, Fellbach und Welzheim vertreten.

Der Forellenhof Rieker ist auf dem Schorndorfer Wochenmarkt präsent – und macht auch beim Naturparkmarkt Foto: Eva Schäfer

Forellen aus heimischer Zucht gibt es vom Forellenhof Rieker. Der landwirtschaftliche Familienbetrieb aus Rudersberg beschreibt auf seiner Homepage, dass die Speisefische im Waldensteiner Quellwasser heranwachsen und sie in ihren fünf Naturteichen auf einen hohen Anteil an natürlich vorkommender Nahrung wie Bachflohkrebse, Insekten und Insektenlarven zugreifen könnten. Der Betrieb komme komplett ohne Gabe von Medikamenten oder sonstigen Futterzusätzen aus. Die Fische werden ausschließlich in der Direktvermarktung auf Wochenmärkten in der Region, unter anderem in Schorndorf und Waiblingen, vermarktet – und nun gibt es beim Naturparkmarkt Kostproben zu kaufen und zu genießen.

Ein Bürstenbinder ist in Urbach mit seinem besonderen Sortiment dabei

Seit über 20 Jahren praktiziert Reinhold Rottenbiller aus Fichtenberg das Handwerk des Bürstenbindens, wie es im Naturparkmagazin heißt. Seine Handwerkskunst ist auch beim Naturparkmarkt zu erleben. Sein Sortiment reicht vom Backpinsel über Handfeger bis hin zu verschiedenen Besen, Gemüsebürsten und Haarbürsten. Für seine Produkte verwendet er Schweine- und Wildschweinborsten sowie Ross- und Ziegenhaar. Schweineborsten würden sich besonders gut für stabile Backpinsel eignen, Rosshaar sei nahezu unverwüstlich, das feinere Ziegenhaar passend für Abstaubbürsten.

Wildwürste gab es bei einem früheren Naturparkmarkt in Murrhardt. Foto: Jan Potente (Archiv)

Es sind regionale, nachhaltige und handgemachte Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und Kunstobjekte, die in Urbach an diesem Sonntag präsentiert werden.

Ob Fleisch- und Wurstwaren, Räucherfisch und Käse, Speiseöle und Essige, Honig und Fruchtaufstriche, Sirupe, Spirituosen sowie Weine – von der Frische und Qualität können sich die Besucher selbst überzeugen. Kunsthandwerk aus Naturmaterialien, Dekoratives und Nützliches aus Holz, Genähtes sowie Naturkosmetik und Gartenmöbel zeigen die Vielfalt des Marktes. Und natürlich sind die regionalen Spezialitäten direkt zu kosten: Würste vom Grill, Backschinken, Kartoffelzapfen, Salzkuchen, Raclette, Räucherfisch, Kaffee und Kuchen, Eis, Säfte, Bier, Cocktails und alkoholfreie Getränke – für verschiedenste Geschmäcker ist etwas geboten, direkt aus der Region des Naturparks.

Geführte Wanderungen für alle Generationen

Ein Rahmenprogramm lädt zum Mitmachen ein. Vor Ort bieten die Naturparkführer Aktionen und geführte Wanderungen für alle Generationen. Die Marktfläche ist für mobilitätseingeschränkte Menschen weitestgehend barrierefrei. Ein rollstuhlgerechtes WC ist vorhanden. Der nächste und letzte Naturparkmarkt in diesem Jahr ist am Sonntag, 5. Oktober, in Murrhardt. Infos auch unter www.naturpark-sfw.de.