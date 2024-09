Ein mutmaßlicher Dieb versucht, Klamotten in einem Laden in der Stadtmitte von Stuttgart zu stehlen. Ein Ladendetektiv erwischt ihn dabei.

jbr 10.09.2024 - 13:59 Uhr

Die Polizei hat am Montag einen Mann festgenommen, der Kleidung in einem Geschäft am Marktplatz in Stuttgart gestohlen haben soll. Der 39-Jährige soll sich gewehrt haben, als ein Ladendetektiv versuchte ihn festzuhalten. Das berichtet die Polizei.