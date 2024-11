Der Aufbau läuft, am 26. November ist Eröffnung: Was man über den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt wissen muss.

In weniger als zwei Wochen öffnet der Ludwigsburger Barockweihnachtsmarkt. Wer dieser Tage über den Ludwigsburger Marktplatz geht, verlangsamt automatisch seinen Schritt. Die Engel sind schon da. Und die ersten Buden rund um den Marktbrunnen stehen. Und: Seit Mittwochmittag ist auch der Weihnachtsbaum angekommen. 16 Meter hoch, zeigt die mächtige Küstentanne aus dem schwäbisch-fränkischen Wald, dass die Vorweihnachtszeit angebrochen ist. Diesmal übrigens in einer noch tieferen Verankerung, nachdem der Baum im vergangenen Jahr wegen eines Sturms in Schieflage geraten war.

Zahlen und Fakten zum Ludwigsburger Weihnachtsmarkt

Eröffnung: Dienstag, 26. November

Dauer: bis 22. Dezember

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr

Größe: 150 Stände

Insgesamt 27 Tage dauert das vorweihnachtliche Spektakel auf und rund um den Ludwigsburger Marktplatz. Da der Totensonntag dieses Jahr schon vor dem Weihnachtsmarkt-Start liegt, gibt es auch keinen Schließtag wie im vergangenen Jahr. Mit etwa 150 Ständen ist der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt 2024 in etwa so groß wie im Vorjahr.

Das macht den Barock-Weihnachtsmarkt besonders

Viele sagen, der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt ist schöner als der Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Gemütlicher. Hübscher. Das ist grundsätzlich Ansichtssache. Sicher ist, dass der Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes ist. Das barocke Flair, die leuchtenden Engel . . . aber auch die Marke Barockweihnachtsmarkt, die seit zwei Jahren beim Publikum richtig gut ankommt, wie Christoph Adels von Tourismus & Events Ludwigsburg betont. Dazu gehören der Barockweihnachtsmarkt-Glühwein von den Marbacher Weingärtnern, der Kastanien-Lebkuchen der Bäckerei Lutz und Weihnachtstee und Schokolade von Tee Gschwendner.

Einfach schön: der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt Foto: /Werner Kuhnle

Sicherheitskonzept auf dem Barock-Weihnachtsmarkt

„Wir sind im Daueraustausch mit den Behörden und der Polizei“, sagt Mario Kreh, der Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg. Glücklicherweise gäbe es keinerlei aktuelle Gefahrensituation. Ein eigenes Messerverbot müsse man zudem bei der Veranstaltung nicht aussprechen, da inzwischen der Gesetzeserlass durch sei, der das Tragen von Messern bei öffentlichen Veranstaltungen verbietet. Kurz: Messer sind ohnehin beim Weihnachtsmarkt nicht erlaubt. „Das wird auch stichprobenartig kontrolliert“, sagt Mario Kreh. Neben dem Ordnungsdienst und der Polizei wird auch Security auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt sein.

Ludwigsburger Weihnachtsmarkt: Das ist neu

19 Stände sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Darunter ein rein veganer Imbiss mit Currywurst, Falafel und Burger. Zudem sind mit Kinder- und Babykleidung von „Liebes von Priebes“ und Käse Haas weitere Innenstadt-Akteure auch beim Weihnachtsmarkt mit dabei. Vieles bleibt aber auch gleich. „Geplant ist ein ganz normaler Weihnachtsmarkt wie im vergangenen Jahr“, sagt Mario Kreh. „Wir haben ein tolles Konzept und einen funktionierenden Markt.“

Ein paar kleinere Stellschrauben werden kontinuierlich verändert, sagt Kreh, so dass manches noch ein bisschen besser wird. Die Barrierefreiheit zum Beispiel. In einer zweiten Tranche wurden jetzt weitere Kabelbrücken angeschafft, so dass der Markt in diesem Jahr fast durchgängig einfacher für Menschen in Rollstühlen oder mit Rollatoren zu erleben ist.