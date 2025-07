Noch vor dem Weindorf-Start am 21. August sollen die Gastronomie und der neue i-Punkt auf dem Marktplatz eröffnen.

Die Bauarbeiten am Haus des Tourismus befinden sich auf der Zielgerade. Seit Anfang Juli werden nach und nach das erste, zweite und dritte Obergeschoss bezogen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Stuttgart-Marketing GmbH und der Tourismus-Marketing Baden-Württemberg GmbH beziehen damit ihre Büros. Auch die Tagungsräume können inzwischen genutzt werden.

In einem zweiten Schritt sollen ab Mitte August weitere Bereiche eröffnen. „Unser Ziel ist es, vor dem Weindorfstart am 21. August die Baustelleneinrichtungen zum Marktplatz zeigend abgebaut zu haben und dann weitere Teile des Hauses für Gäste zu öffnen“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH. Somit sollen dann auch der i-Punkt, die Dachterrasse und das Knitz der Trautwein-Brüder in Betrieb gehen.

Dachterrasse soll ganzjährig geöffnet haben

Maximilian Trautwein: „Ein genaues Eröffnungsdatum gibt es zwar noch nicht, aber wir brauchen etwa noch vier Wochen für den Innenausbau. Zunächst werden wir während des Weindorfes noch mit einer kleinen Karte arbeiten und dann im September richtig loslegen.“ Das Ziel sei es grundsätzlich, die Dachterrasse ganzjährig zu bespielen. Aber das sei natürlich auch wetterabhängig. Dort oben ist geplant, Snacks und Getränke zu reichen. Es soll 60 Sitzplätze geben. Maximal 180 bis 200 Gäste dürften sich auf der Dachterrasse gleichzeitig aufhalten. Im Inneren des Knitz wird es 50 bis 60, im Außenbereich auf dem Marktplatz 100 Sitzplätze geben. „Wir versuchen von früh bis spät aufzuhaben“, sagt Trautwein. Angedacht ist erst einmal die Dachterrasse von 10 bis 22 Uhr und im Erdgeschoss von 9 bis 23 Uhr zu öffnen. „Aber wir sind flexibel. Es kann auch mal früher losgehen und länger aufbleiben.“ Die Vorfreude wächst bei Maximilian Trautwein, jetzt, wo es auf die Zielgerade geht.

So soll die Dachterrasse aussehen. Foto: asp Architekten GmbH

Eigentlich sollte das Haus des Tourismus schon im August 2023 eröffnet werden. Aber die Baugenehmigung kam später als erwartet. Die Hoffnung war dann, dass die Einweihung zumindest noch vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft im Juni 2024 stattfinden kann. Doch auch daraus wurde nichts. „Die Baustelle hatte einige größere Herausforderungen parat und mir schon Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte bereitet“, hatte Dellnitz vor einigen Wochen zugegeben. Das Gebäude komplett abzureißen und ein neues zu bauen, wäre möglicherweise schneller gegangen und auch nicht deutlich teurer geworden. Die Bausubstanz des ehemaligen Breitling-Gebäudes hatte sich im Laufe der Sanierung als immer schlechter herausgestellt.

Aktuell stehen 23,8 Millionen Euro für das Haus des Tourismus zur Verfügung. Der städtische Zuschuss beträgt samt Inventar 21,5 Millionen Euro. Im Moment reiche das Budget aus, erklärt Armin Dellnitz.