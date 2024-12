Der Fußball-Bezirksligist SV Kornwestheim trennt sich von seinem Trainer, dem man den Klassenverbleib nicht mehr zutraut. Bis zur Winterpause übernimmt Maximilian Frenken.

Elke Rutschmann 04.12.2024 - 17:55 Uhr

Markus Koch ist nicht mehr Trainer beim SV Kornwestheim. Die Fußballabteilung des Bezirksligisten hat den Cheftrainer und seine beiden Co-Trainer Aleksander Kostencevski und Karsten Hönle mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das ist beim Blick auf die Tabelle nicht überraschend, denn der SVK steht in der Bezirksliga Enz/Murr auf dem vorletzten Platz mit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Ungewöhnlich ist jedoch der Zeitpunkt, denn das Team hat in der Vorrunde an diesem Samstag beim FSV 08 Bietigheim Bissingen sein letztes Spiel vor der Winterpause. Danach wäre ein Schnitt nachvollziehbar gewesen.