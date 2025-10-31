Eine russische Freiheitskämpferin wühlt Moderator Markus Lanz mit ihren Erzählungen sichtlich auf. Und erinnert ihn an ein denkwürdiges Treffen in Sankt Petersburg vor vielen Jahren.
31.10.2025 - 09:06 Uhr
Emotionale Schilderungen der Pussy-Riot-Aktivistin Maria Aljochina über die Zustände in ihrer Heimat Russland haben Fernsehmoderator Markus Lanz sichtlich berührt. In seiner ZDF-Talkshow kämpfte er mit den Tränen, als die im Exil lebende Mitgründerin des Künstlerkollektivs Pussy Riot von den Repressionen in ihrer Heimat erzählte. Sie selbst habe keine Angst vor Kremlchef Wladimir Putin, sagte die 37-Jährige. „Ich habe nie nach Sicherheit gesucht.“ Sie habe zwei Jahre im Straflager verbracht und eineinhalb Jahre eine elektronische Fußfessel tragen müssen.