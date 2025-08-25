Dass der bayerische Ministerpräsident Fast Food liebt, ist bestens bekannt. Doch jetzt hat er sogar seine eigene Döner-Marke. Will er selbst das Dönermesser wetzen?
25.08.2025 - 17:28 Uhr
Noch gibt es den „Söder Kebab“ nicht an jeder bayerischen Straßenecke. Genau genommen gibt es ihn nirgendwo. Doch die Markenrechte hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, genauer gesagt, eine Tochterfirma seiner CSU, schon einmal gesichert. Das lässt sich jetzt in einer Registerauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts nachlesen, über die die „Bild“-Zeitung berichtet. Denn beim Döner, wer weiß das nicht, handelt es sich um ein altes bayrisches Kulturgut, wie Schweinshaxe, Big Mac und Enchilada, alles Leib- und Magengerichte des allzeit hungrigen Franken.