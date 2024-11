Millionen Deutsche nutzen das Deutschlandticket. Die Fahrkarte wird im kommenden Jahr teuerer – Bayerns Ministerpräsident will sie lieber gleich ganz abschaffen.

Michael Bosch 14.11.2024 - 10:49 Uhr

Wie geht es weiter mit dem Deutschlandticket? Wenn es nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht, dann gar nicht. Er hält das Deutschlandticket in seiner jetzigen Form für nicht mehr finanzierbar. „Unser Ziel ist, eine Änderung am Deutschlandticket herbeizuführen“, hatte Söder in dieser Woche gesagt. Der Bund müsse das Deutschlandticket in Zukunft alleine zahlen, wenn es weiter existieren solle. Verbände und Verkehrsminister anderer Länder protestierten.