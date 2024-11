Auf Baden-Württemberg kommt eine Welle von Brücken-Sanierungen zu. Verkehrsminister Hermann will mit einer Sammelausschreibung schneller vorankommen.

Andreas Müller 05.11.2024 - 13:41 Uhr

Mit Brücken verhält es sich ähnlich wie mit Menschen. Wer einst zu den „Boomern“ gehörte, ist inzwischen in die Jahre gekommen – und beginnt womöglich zu schwächeln. Immer mehr Brücken in Baden-Württemberg, die aus den „Boomerjahren“ des Straßenbaus stammen, kommen nun in diese Phase. Jede zehnte muss nach Angaben des Verkehrsministeriums von Winfried Hermann (Grüne) saniert, ertüchtigt oder gleich abgerissen und neu gebaut werden. Bei insgesamt 7300 Brücken im Südwesten – 4000 im Zuge von Bundesstraßen und 3300 im Zuge von Landesstraßen sind das eine ganze Menge.