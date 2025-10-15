Vor allem für Fußgänger hat die Sperrung der Brücke zwischen Wangener Großmarkt und dem Mercedes-Werk in Untertürkheim gravierende Folgen. Finanzierung der Schäden nicht geklärt.
15.10.2025 - 12:00 Uhr
Seit nunmehr zweieinhalb Jahren ist der Daimlersteg zwischen Wangen und Untertürkheim gesperrt. Laut dem Tiefbauamt weist die öffentliche Fußgängerbrücke über die B10 und den Neckar massive Schäden auf. Ein aus Sicht der Fraktionsgemeinschaft SÖS/Linke/Puls im Gemeinderat unhaltbarer Zustand. In einem Antrag fordern sie die Verwaltung daher auf, die aus ihrer Sicht wichtige Verbindung zu sanieren.