Der Neubau zwischen Neckarvorstadt und Cannstatter Altstadt soll bis Mitte 2029 fertiggestellt werden. Fußgänger und Radfahrer müssen auf Ersatzbau der Rosensteinbrücke ausweichen.
19.11.2025 - 18:00 Uhr
Wie die neue Wilhemsbrücke zwischen der Neckarvorstadt und der Cannstatter Altstadt einmal aussehen soll, wurde bereits bei einem europaweiten Wettbewerb im Sommer entschieden, nun steht auch der Zeitplan. Und da geht es schneller als ursprünglich gedacht. Bereits im Dezember soll die Verbindung über den Neckar gesperrt werden. Der knapp zehn Millionen Euro teure Neubau soll im Sommer 2029 fertiggestellt werden. So lange müssen Radfahrer und Fußgänger auf den Ersatzneubau der Rosensteinbrücke ausweichen.