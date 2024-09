Zulieferer eröffnet neues Werk in Tunesien – 1500 Arbeitsplätze geplant

Der Zulieferer Marquardt mit Sitz in Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen) baut ein weiteres Werk in Tunesien. 50 Millionen Euro investiert er in Nordafrika.

red/dpa/lsw 26.09.2024 - 14:17 Uhr

Der Autozulieferer Marquardt hat in der Nähe von Tunis in ein neues Werk 50 Millionen Euro investiert. Dort sollen bis Ende des Jahrzehnts zusätzliche 1500 neue Arbeitsplätze entstehen, wie das Familienunternehmen mit Sitz in Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen) mitteilte.